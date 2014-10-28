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В подземном переходе "Купчино" нашли школьника с отравлением психотропом
Сегодня, 7:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В подземном переходе "Купчино" нашли школьника с отравлением психотропом

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во Фрунзенском районе Петербурга нашли школьника с острым отравлением неизвестным веществом. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 30 октября в больницу со ступеней подземного перехода станции метро "Купчино" (Балканской пл. д. 5) с острым отравлением неизвестным веществом психотропного действия в тяжелом состоянии госпитализирован 15-летний житель Белгородской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Семья у мальчика не полная, на учете в ОДН и ПНД не состоит.

Ранее в  посёлке Торики годовалый мальчик отравился пивом.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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