В подземном переходе "Купчино" нашли школьника с отравлением психотропом

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во Фрунзенском районе Петербурга нашли школьника с острым отравлением неизвестным веществом. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 30 октября в больницу со ступеней подземного перехода станции метро "Купчино" (Балканской пл. д. 5) с острым отравлением неизвестным веществом психотропного действия в тяжелом состоянии госпитализирован 15-летний житель Белгородской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Семья у мальчика не полная, на учете в ОДН и ПНД не состоит.

Ранее в посёлке Торики годовалый мальчик отравился пивом.

Фото: Piter.tv