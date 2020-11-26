В посёлке Торики годовалый мальчик отравился пивом

Он мог взять недопитую бутылку на кухне.

В Красносельском районе годовалый мальчик попал в больницу из-за отравления пивом. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 29 октября из посёлка Торики с токсическим отравлением этанолом, в тяжелом состоянии был госпитализирован годовалый ребёнок.

Родители пояснили, что ребёнок мог взять на кухне бутылку с недопитым пивом. Когда они заметили ухудшение состояния сына, вызвали скорую помощь.

Семья полная, благополучная. На учете в ОДН не состоит.

Ранее петербуржец отравился шаурмой и умер.

Фото: Piter.tv