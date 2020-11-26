В посёлке Торики годовалый мальчик отравился пивом

В Красносельском районе годовалый мальчик попал в больницу из-за отравления пивом. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.
Вечером 29 октября из посёлка Торики с токсическим отравлением этанолом, в тяжелом состоянии был госпитализирован годовалый ребёнок.
Родители пояснили, что ребёнок мог взять на кухне бутылку с недопитым пивом. Когда они заметили ухудшение состояния сына, вызвали скорую помощь.
Семья полная, благополучная. На учете в ОДН не состоит.
Ранее петербуржец отравился шаурмой и умер.
Фото: Piter.tv
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