Петербуржец отравился шаурмой и умер

Труп молодого человека обнаружила его девушка, вернувшись домой.

На Дачном проспекте в Северной столице 27-летний мужчина умер после вечерней трапезы: погибший съел шаурму из ларька. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Труп молодого человека обнаружила его девушка, вернувшись домой. Она сообщила правоохранителям, что её возлюбленный употребил продукт фаст-фуда на ужин, а затем жаловался на боль. Утром он почувствовал лёгкое недомогание, но всё же не стал брать больничный и отправился на работу. Днём мужчине стало хуже, началась рвота. На его теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего уточнятся полицией.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти нашли скелет человека в Ладожском озере.

Фото: Pxhere