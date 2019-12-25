Спасатели Ленобласти нашли скелет человека в Ладожском озере

В Ленинградской области нашли останки человека. Теперь ими занимается полиция.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 17 октября получила информацию о том, что в водах Ладожского озера, в районе деревни Нижняя Шальдиха, были обнаружены скелетированные останки человека. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Останки были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции для проведения экспертизы и установления личности жертвы.

Ранее сообщалось, что в лесах Тихвина нашли заблудившегося мужчину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти