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Двухлетний петербуржец попал в больницу после отравления каплями от насморка
Сегодня, 16:39
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Двухлетний петербуржец попал в больницу после отравления каплями от насморка

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В настоящее время мальчик помещен в токсикологическое отделение.

Двухлетнего мальчика из Калининского района Петербурга госпитализировали с отравлением. Родители слишком усердно лечили его от простуды. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", ночью 7 октября в детскую больницу города привезли ребенка в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксировали признаки отравления нафтизином – средством от насморка. Мама и папа переборщили с каплями. В настоящее время мальчик помещен в токсикологическое отделение. 

Ранее в детской комнате ресторана в Приморском районе школьница получила травму колена. Она поранилась о металлический штырь. 

Фото: Piter.TV 

Теги: капли от насморка, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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