Двухлетний петербуржец попал в больницу после отравления каплями от насморка

В настоящее время мальчик помещен в токсикологическое отделение.

Двухлетнего мальчика из Калининского района Петербурга госпитализировали с отравлением. Родители слишком усердно лечили его от простуды.

По информации АН "Оперативное прикрытие", ночью 7 октября в детскую больницу города привезли ребенка в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксировали признаки отравления нафтизином – средством от насморка. Мама и папа переборщили с каплями. В настоящее время мальчик помещен в токсикологическое отделение.

Ранее в детской комнате ресторана в Приморском районе школьница получила травму колена. Она поранилась о металлический штырь.

Фото: Piter.TV