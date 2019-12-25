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Школьница распорола ногу о штырь в детской комнате ресторана на Сизова
Сегодня, 8:26
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Школьница распорола ногу о штырь в детской комнате ресторана на Сизова

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Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Приморском районе Петербурга была госпитализирована школьница, получившая травму колена в детской комнате ресторана. 

Как сообщает Neva.Today, вечером 6 октября в больницу доставили 12-летнюю девочку с рваной раной колена. Выяснилось, что она поранилась о металлический штырь в игровой зоне ресторана на проспекте Сизова примерно в 19:30.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик отбил селезенку однокласснице в петербургской гимназии.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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