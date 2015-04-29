В Петергофе нашли 16-летнюю с отравлением психотропами

В тяжёлом состоянии пострадавшая находится в реанимации.

В Петергофе 16-летнюю девушку из Ленобласти нашли в состоянии наркотического опьянения. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, стало известно Piter.tv.

Днём 25 декабря 16-летняя жительница Ленобласти была задержана сотрудниками полиции в Петергофе. Несовершеннолетняя находилась в состоянии наркотического опьянения. Она отравилась психотропными средствами, предположительно солями.

В тяжёлом состоянии пострадавшая находится в реанимации. Проводится проверка.

Ранее в Колпино школьница отравилась психотропными средствами.

Фото: Piter.tv