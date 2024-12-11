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Подростка госпитализировали с отравлением в Петербурге
Сегодня, 10:57
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Подростка госпитализировали с отравлением в Петербурге

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Юноша находился в квартире на проспекте Буденного.

Подростка из Всеволожского района Ленобласти госпитализировали в петербургскую больницу с отравлением. 

По информации 47news, 16-летний подросток вечером 16 января находился в квартире на проспекте Буденного. Оттуда его доставили в медицинское учреждение с, предположительно, отравлением алкоголем.

Кроме того, обнаружили пустую упаковку лекарств, которые назначает психиатр. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что трехлетняя девочка оказалась в реанимации после того, как выпила чистящее средство в Гатчине. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление, проспект буденного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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