Подростка госпитализировали с отравлением в Петербурге

Юноша находился в квартире на проспекте Буденного.

Подростка из Всеволожского района Ленобласти госпитализировали в петербургскую больницу с отравлением.

По информации 47news, 16-летний подросток вечером 16 января находился в квартире на проспекте Буденного. Оттуда его доставили в медицинское учреждение с, предположительно, отравлением алкоголем.

Кроме того, обнаружили пустую упаковку лекарств, которые назначает психиатр. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что трехлетняя девочка оказалась в реанимации после того, как выпила чистящее средство в Гатчине.

Фото: Piter.TV