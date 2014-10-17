На фестивале в Ленобласти молодые люди отравились наркотическим веществом

Музыкальное мероприятие состоялось с 10 по 15 сентября на берегу Финского залива.

Из-за отравления запрещенными веществами на фестивале Solar Systo Togathering в Ленобласти двоих госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию. Об этом пишет "Бриф24".

Одна из пострадавших – 31-летняя жительница Владивостока. Женщину обнаружили без сознания, врачи диагностировали кому. Ее состояние оценено как крайне тяжелое. Через несколько часов нашли молодого мужчину в состоянии комы.

Отмечается, что музыкальное мероприятие состоялось с 10 по 15 сентября на берегу Финского залива.

Фото: Piter.TV