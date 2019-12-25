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Еще один житель Петербурга отравился мухоморами
Сегодня, 16:20
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Еще один житель Петербурга отравился мухоморами

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Мужчину госпитализировали от станции метро "Площадь Александра Невского".

Еще один мужчина в Петербурге оказался в больнице с подозрением на отравление мухоморами. Об этом пишет 78.ru. 

Вечером 10 декабря 45-летнего жителя Шушар госпитализировали от станции метро "Площадь Александра Невского". У него диагностировали токсическое действие ядовитых веществ, которые содержатся в указанных грибах. 

В настоящее время состояние горожанина оценивают как средней тяжести, он помещен в отделение токсикологии. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мухоморами отравились двое петербуржцев в возрасте 31 года и 50 лет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мухоморы, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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