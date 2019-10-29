Полиция задержала четырех мужчин, которые могут быть причастны к отравлению студентов в Казани

Студент выпили на дне рождения стеклоомыватель.

Полицейские республики Татарстан задержали граждан, которые подозреваются в отправлении казанских студентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить не только мужчину, у которого покупался алкоголь, но и всю цепочку сбытчиков. В список подозреваемых попали четыре жителя Казани.

Напомним, 16 ноября в столичную больницу республики госпитализировали 13 человек с диагнозом "Токсическое действие метанола". На данный момент 3 девушки находятся в реанимации.

Было установлено, что один из потерпевших купил 5-литровую канистру спиртосодержащей жидкости у частного лица. Он хотел угостить своих друзей на День рождения. При разгрузке молодой человек случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта емкость со стеклоомывателем. Студенты выпили жидкость, разбавив ее водой. Экспертиза показала, что в стеклоомывающей жидкости было 30% метанола.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ""Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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