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В Отрадном мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки
Сегодня, 9:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Отрадном мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки

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По подозрению был задержан 27-летний гражданин России.

Полиция Кировского района Ленинградской области оперативно задержала мужчину, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В Отрадном 7 июля около 11:20 в поле неизвестный совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. В полицию обратился отец несовершеннолетней.

По подозрению был задержан 27-летний гражданин России. Уроженец Таджикистана получил административный протокол, в перспективе ему грозит уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали извращенца из Луги, который интересовался детьми.

Фото: Piter.tv

Теги: отрадное, развратные действия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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