Отправку ледоколов на помощь финским судам опровергли в "Росморпорте"

В госкомпании заявили, что финская сторона неверно интерпретировала информацию.

Информация о том, что российские ледоколы направляются для помощи судам Финляндии, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе ФГУП "Росморпорт", комментируя появившиеся накануне сообщения финской стороны.

В госкомпании подчеркнули, что не оказывают помощи финским судам, и допустили, что Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии некорректно интерпретировало собственный пресс-релиз либо информация была неверно понята СМИ. Там также отметили, что российская сторона действует строго в рамках международных соглашений, однако в данном случае речь об отправке ледоколов не идет.

Сомнения в достоверности новости выразил и член научного совета Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Александр Тысячник. По его словам, подобные действия были бы непонятны россиянам на фоне санкционной политики, проводимой Хельсинки.

Напомним, накануне Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии распространило сообщение о том, что российские ледоколы могут быть привлечены для проводки судов в финских территориальных водах из-за ухудшения ледовой обстановки и сильных ветров. При этом финская сторона не раскрыла ни названия судов, ни характер их грузов.

Финские издания в свою очередь сообщили, что 26 февраля помощь потребовалась российскому судну Merle, следовавшему в Петербург и застрявшему во льдах у мыса Порккаланниеми. Якобы к танкеру был направлен российский ледокол "Капитан Николаев", а операцию контролировал патрульный корабль Финляндии. В "Росморпорте" эту информацию также не подтвердили.

Фото: Telegram / ОСК