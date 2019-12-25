Третьекласснику в Ленобласти оторвало полпальца петардой

На месте происшествия обнаружены еще шесть петард.

В Подпорожском районе Ленобласти петарда взорвалась в руках 9-летнего ребенка.

Как рассказали в пресс-службе МВД, третьеклассник 9 декабря около четырех часов дня находился на берегу реки Свирь, у паромной переправы в поселке Никольское. Мальчик нашел самодельную петарду и поджег ее.

Школьнику оторвало ногтевую фалангу третьего пальца на левой руке. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия обнаружены еще шесть петард.

Шестилетний мальчик получил травму на детской площадке в Кудрово.

Фото: Piter.tv