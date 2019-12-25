Третьекласснику в Ленобласти оторвало полпальца петардой

В Подпорожском районе Ленобласти петарда взорвалась в руках 9-летнего ребенка.
Как рассказали в пресс-службе МВД, третьеклассник 9 декабря около четырех часов дня находился на берегу реки Свирь, у паромной переправы в поселке Никольское. Мальчик нашел самодельную петарду и поджег ее.
Школьнику оторвало ногтевую фалангу третьего пальца на левой руке. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
На месте происшествия обнаружены еще шесть петард.
Шестилетний мальчик получил травму на детской площадке в Кудрово.
Фото: Piter.tv
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