На Заречной улице семилетнему ребенку частично оторвало палец
Сегодня, 8:15
Мальчик госпитализирован в Педиатрический университет.

В Парголово семилетнему мальчику оторвало половину пальца на качели. Его фаланга попала в движущийся механизм на Заречной улице, пишет 28 октября tg-канал "Mash на Мойке". 

Инцидент произошел накануне, скорую помощь ребенку вызвала прохожая. У него открылось сильное кровотечение. По предварительной информации, пострадавшему диагностировали неполную травматическую ампутацию второго пальца на правой руке, он госпитализирован в Педиатрический университет. В настоящее время состояние школьника оценивают как удовлетворительное. 

Фото: Piter.TV

Теги: парголово, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

