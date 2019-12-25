На Заречной улице семилетнему ребенку частично оторвало палец

Мальчик госпитализирован в Педиатрический университет.

В Парголово семилетнему мальчику оторвало половину пальца на качели. Его фаланга попала в движущийся механизм на Заречной улице, пишет 28 октября tg-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел накануне, скорую помощь ребенку вызвала прохожая. У него открылось сильное кровотечение. По предварительной информации, пострадавшему диагностировали неполную травматическую ампутацию второго пальца на правой руке, он госпитализирован в Педиатрический университет. В настоящее время состояние школьника оценивают как удовлетворительное.

