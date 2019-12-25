Из-за аварии в Невском районе на Ржевке отключили отопление

Кроме того, в 13 зданиях нет горячей воды.

В Петербурге в районе Ржевка-Пороховые 25 ноября до 20:00 понизили параметры теплоснабжения. Кроме того, в 13 зданиях нет горячей воды. Это связано с устранением дефекта на трубопроводе в Невском районе, сообщили в администрации Красногвардейского района.

На месте аварии идут работы по проектированию реконструкции двух участков тепломагистрали "Пороховская". После замены изношенного участка надежность подачи тепла повысится. Все работы завершат в 2027-2028 годах.

Ранее мы рассказывали о том, что Межевой канал в Петербурге затопило. Технологическое нарушение выявлено на магистрали диаметром 200 миллиметров.

Фото: pxhere