Из-за аварии в Невском районе на Ржевке отключили отопление
Сегодня, 15:29
Кроме того, в 13 зданиях нет горячей воды.

В Петербурге в районе Ржевка-Пороховые 25 ноября до 20:00 понизили параметры теплоснабжения. Кроме того, в 13 зданиях нет горячей воды. Это связано с устранением дефекта на трубопроводе в Невском районе, сообщили в администрации Красногвардейского района. 

На месте аварии идут работы по проектированию реконструкции двух участков тепломагистрали "Пороховская". После замены изношенного участка надежность подачи тепла повысится. Все работы завершат в 2027-2028 годах. 

Ранее мы рассказывали о том, что Межевой канал в Петербурге затопило. Технологическое нарушение выявлено на магистрали диаметром 200 миллиметров.

Фото: pxhere 

