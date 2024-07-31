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В Калининском районе отопление и горячую воду отключали в 665 домах
Сегодня, 8:26
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В Калининском районе отопление и горячую воду отключали в 665 домах

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В настоящее время ограничения сняты.

В Калининском районе Петербурга порядка 665 зданий оставались без отопления и горячего водоснабжения. Это связано с коммунальной аварией, которая произошла в ночь на 2 марта.

Дефект специалисты "Теплосети" обнаружили на Полюстровском проспекте, 59: был выявлен ненадежный участок. Для того, чтобы предотвратить более серьезные нарушения, решили заменить его. Так, ограничения действовали для жителей ближайших домов с 00:30 2 марта до 05:30 3 марта. 

В настоящее время отопление и горячая вода поступают во все дома.

Ранее мы рассказывали о том, что в Госдуме напомнили об изменении порядка оплаты за отопление. 

Фото: pxhere 

Теги: отопление и вода, полюстровский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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