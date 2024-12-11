В Госдуме напомнили об изменении порядка оплаты за отопление

По словам депутата, оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил об изменении порядка оплаты за отопление в России. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, 1 марта будет введен запрет на переход регионов на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год. Депутат отметил, что теперь оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Якубовский отметил, что данная мера предназначена для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир.

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Фото: Piter.tv