В Госдуме предложили изучить японский опыт перехода на четырехдневку

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила изучить японский опыт перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".
По ее словам, такой переход может способствовать повышению рождаемости. Депутат отметила, что в Японии этот формат создали для женщин с детьми. Также Авксентьева привела в качестве примера Францию, где предусмотрен оплачиваемый отпуск при рождении ребенка для отцов. Она подчеркнула, что подобный опыт стоит рассмотреть и оценить его экономическую эффективность.
Ранее экономист Кульбака рассказал, при каком условии ЦБ увеличит ключевую ставку.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все