В Госдуме предложили изучить японский опыт перехода на четырехдневку

По словам депутата, подобный опыт стоит рассмотреть и оценить его экономическую эффективность.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила изучить японский опыт перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По ее словам, такой переход может способствовать повышению рождаемости. Депутат отметила, что в Японии этот формат создали для женщин с детьми. Также Авксентьева привела в качестве примера Францию, где предусмотрен оплачиваемый отпуск при рождении ребенка для отцов. Она подчеркнула, что подобный опыт стоит рассмотреть и оценить его экономическую эффективность.

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Фото: Piter.tv