Подача тепла в квартале Ржевка-Пороховые восстановлена

Ремонтные работы проводили специалисты "Теплосети", они заменили более 6 метров ненадежного участка.

В квартале Ржевка-Пороховые в Петербурге вновь появилось тепло. Ранее подачу отопления ограничивали из-за дефекта на тепломагистрали на проспекте Большевиков, сообщили в администрации Красногвардейского района.

Ремонтные работы проводили специалисты "Теплосети", они заменили более 6 метров ненадежного участка. Участок тепловых сетей около дома 30 уже включен в программу реконструкции до 2028 года. По проекту заменят почти 6 тыс. метров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Калининском районе отопление и горячую воду отключали в 665 домах.

Фото: pxhere