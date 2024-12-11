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Подача тепла в квартале Ржевка-Пороховые восстановлена
Сегодня, 9:54
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Подача тепла в квартале Ржевка-Пороховые восстановлена

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Ремонтные работы проводили специалисты "Теплосети", они заменили более 6 метров ненадежного участка.

В квартале Ржевка-Пороховые в Петербурге вновь появилось тепло. Ранее подачу отопления ограничивали из-за дефекта на тепломагистрали на проспекте Большевиков, сообщили в администрации Красногвардейского района. 

Ремонтные работы проводили специалисты "Теплосети", они заменили более 6 метров ненадежного участка. Участок тепловых сетей около дома 30 уже включен в программу реконструкции до 2028 года. По проекту заменят почти 6 тыс. метров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Калининском районе отопление и горячую воду отключали в 665 домах. 

Фото: pxhere 

Теги: отопление, ржевка-пороховые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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