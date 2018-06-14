"Теплосеть Санкт-Петербурга" регулирует подачу тепла во время "температурных качелей"

По прогнозу, в период с 17 по 20 декабря 2022 года в городе прогнозируется колебание температуры наружного воздуха от -14 до +3 градусов.

В связи с резкими изменениями температуры наружного воздуха специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступают к поэтапной корректировке параметров работы системы теплоснабжения.

По прогнозу, в период с 17 по 20 декабря 2022 года в городе прогнозируется колебание температуры наружного воздуха от -14 до +3 градусов. Для обеспечения комфортных температурных условий в домах горожан АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" регулирует параметры подачи теплоносителя.

Во избежание резкого увеличения нагрузок на трубопроводы и оборудование изменение режимов ведется плавно и заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления и температуры сетевой воды, то им следует обращаться в свои УК для настройки внутридомовой системы.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга