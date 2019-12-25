В Петербурге к концу недели ожидается оттепель

Днём 18 декабря с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет снег, а к концу дня температура воздуха в городе повысится до 0 градусов.

В воскресенье в Петербурге изменится погода, атмосферный фронт принесет снег и оттепель. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

На данный момент в Северной столице постепенно повышается атмосферное давление и с пятницы начнется влияние антициклона. Пару дней в Санкт-Петербурге будет более прохладная (от -10 до -5 градусов) и сухая погода.

Днём 18 декабря с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет снег, а к концу дня температура воздуха в городе повысится до 0 градусов.

Предварительно, перспективы оттепели в нашем регионе на следующей неделе сохраняются. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv