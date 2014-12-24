Отопительный сезон официально завершился в Петербурге 19 мая

Благодаря своевременной и качественной подготовке специалистов отрасли прошедший отопительный сезон прошёл без сбоев и аварий.

В Петербурге официально завершён отопительный сезон, длившийся 218 дней, сообщается на официальном портале городской администрации.

Ввиду устойчивых положительных температур и прогнозируемых климатических условий Комитет по энергетике и инженерному обеспечению издал распоряжение №71 от 16 мая 2025 года, согласно которому регулярное отопление отключено с 8 часов утра 19 мая текущего года.

Сообщается также, что благодаря своевременной и качественной подготовке специалистов отрасли прошедший отопительный сезон прошёл без сбоев и аварий. В предстоящий межотопительный период будут проведены профилактические мероприятия и необходимые технические испытания источников тепла и теплотрасс.

Ранее мы сообщили о том, что многодетные семьи в Петербурге получили награды за заслуги в воспитании детей. Выступая на церемонии, губернатор Петербурга Александр Беглов акцентировал внимание на особой ценности многодетных семей для петербургского сообщества, отметив, что город прилагает максимум усилий для всесторонней поддержки таких семей. Статистика показывает, что на начало 2025 года в Санкт-Петербурге насчитывается около 76 тысяч многодетных семей, и их численность стабильно увеличивается.

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