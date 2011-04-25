Дата начала отопительного сезона в Петербурге пока не выбрана

В городском правительстве отметили, что "решение пока не принято".

В Смольном пока не определили дату начала периодического протапливания детских садов, школ, поликлиник, учреждений социальной защиты и жилых зданий. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на комитет по энергетике Петербурга.

В городском правительстве отметили, что "решение пока не принято". Пока в Северной столице сохраняется теплая погода. Серьезные циклоны ожидаются во второй половине недели в Ленобласти, из-за них возможны осадки.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург готов к началу отопительного сезона. До 1 сентября было проверено почти 10 тыс. километров тепловых сетей, также провели плановые ремонтные работы более 1 тыс. источников тепла, подготовили свыше 24 тыс. жилых домов и все социальные объекты.

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