Смольный заявил о полной готовности Петербурга к отопительному сезону

Проверка сетей теплоснабжения началась еще в марте 2026 года с температурных испытаний.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что по состоянию на 1 сентября город полностью готов к отопительному сезону. По информации пресс-службы Смольного, все необходимые объекты подготовлены к наступлению холодов.

Глава города уточнил, что масштабная подготовка к периоду 2026/2027 годов завершена. В администрации добавили, что в порядок было приведено и проверено 809 теплоисточников, 388 центральных тепловых пунктов, более 70 тысяч километров инженерных сетей, а также свыше 24 тысяч жилых домов и все социальные объекты.

Беглов отметил, что проверка сетей теплоснабжения началась еще в марте 2026 года с температурных испытаний. Он добавил, что в ходе 148 проверок на участках общей протяженностью 1200 километров специалисты выявили всего два дефекта.

Ранее Смольный раскрыл данные о безопасности энергетики Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга