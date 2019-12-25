В Межно задержали двух юношей за похищение питбайка у 17-летнего подростка

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В Гатчинском районе задержаны двое грабителей, отобравших питбайк у несовершеннолетнего. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 августа около часа ночи обратилась 42-летняя женщина. По её словам, вечером у дома 3 по Школьной улице в деревне Межно двое неизвестных отобрали у её 17-летнего сына питбайк, а также пытались похитить питбайк у его 16-летнего друга.

Через несколько часов у того же дома нарядом Госавтоинспекции были задержаны двое местных жителей, 17 и 20 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

