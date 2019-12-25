В посёлке Мшинская после ДТП на питбайке скончался 16-летний подросток

Он наехал на металлический отбойник.

В Лужском районе Ленинградской области произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний байкер.

По информации АН "Оперативное прикрытие", авария произошла 11 августа около десяти часов вечера на Ленинградском шоссе в поселке Мшинская. Шестнадцатилетний житель Гатчины ехал на питбайке от Пролетарской улицы и наехал на металлический отбойник.

Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня около 5 часов утра он скончался.

В начале августа в Сестрорецке питбайк сбил 6-летнего ребенка.

