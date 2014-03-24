Грабитель отобрал часы у жителя Омска на Тележной

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

В среду, 11 сентября, в 23:00 в полицию Центрального района обратился 45-летний житель Омска, проживающий на Конной улице. Он сообщил, что около часа назад у дома 3 по Тележной улице его ударили по голове и отобрали наручные часы стоимостью 52 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в течение часа сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали 30-летнего гражданина сопредельной республики у дома 152 на Невском проспекте. Похищенные часы были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ.