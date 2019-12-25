У петербуржца отняли рюкзак с 10 млн рублей в парадной

Ведется поиск подозреваемых.

После инцидента в Колпинском районе Петербурга, где на местного жителя напали двое неизвестных, украв у него рюкзак с 9,7 млн рублей, принадлежащими его 53-летнему знакомому, было возбуждено уголовное дело по статье о разбое в особо крупном размере.

Как стало известно Piter.TV, нападение произошло вечером в доме на улице Братьев Радченко, откуда поступил звонок в полицию. Один из нападавших был идентифицирован благодаря сорванной медицинской маске – это мужчина около 40-45 лет с короткими волосами, залысинами и светлой щетиной.

Второй преступник был выше ростом, носил синие перчатки и силиконовую маску, полностью скрывающую лицо. Ведется поиск подозреваемых.

Ранее петербурженка украла оборудование у тележурналиста у гостиницы на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.TV