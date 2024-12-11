Отношения с бывшими коллегами не поддерживает каждый второй работающий петербуржец

Каждый третий хотел бы восстановить связь с некоторыми из них, однако пока этого не сделал.

Аналитики платформы hh.ru и профессиональной соцсети Сетка провели масштабный опрос среди жителей Петербурга, выясняющий частоту общения с бывшими коллегами и степень доверия к нынешним коллегам.

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают контакт с бывшими коллегами, но каждый третий хотел бы восстановить связь с некоторыми из них, однако пока этого не сделал. Об этом свидетельствуют результаты опроса на hh.ru. Около 16% активно взаимодействуют с бывшими коллегами (регулярно осведомляются о новостях, поздравляют с праздниками, напоминают о себе и т.п.), а 31% общаются лишь с несколькими бывшими коллегами, с которыми удалось сохранить дружеские отношения, но они не стремятся расширять круг знакомств.

Большинство респондентов (более 80%), поддерживающих или желающих возобновить контакты с бывшими коллегами, уверены, что это может помочь в карьерном росте. Каждый шестой участник опроса нашел работу благодаря бывшим коллегам, а каждый восьмой или более 10% помогли найти работу своим бывшим коллегам, оставив рекомендации.

Исследование hh.ru также показывает, что каждый третий петербуржец не стремится завязывать крепких уз дружбы с новыми коллегами и редко общается с ними вне рабочего времени.

Основные причины отказа от общения с нынешними коллегами включают: страх, что разговоры о работе передадут руководству (каждый второй опрошенный боится этого), а также опасения, что дружба снизит продуктивность команды (около 45% опрошенных). Более трети респондентов указали на отсутствие общих интересов (примерно 40%), а 39% воздерживаются от обсуждения личных вопросов на работе, боясь распространения слухов. Ещё 40% просто не хватает времени на поддержание дружественных отношений.

Несмотря на это, некоторая доля опрошенных всё же поддерживает дружеские отношения с коллегами. Треть из них общаются с коллегами потому, что невозможно не поддерживать контакт с теми, с кем проводят большую часть своего времени. Примерно половина опрошенных считают своих коллег хорошими людьми и видят в общении с ними общий язык.

Что касается руководителей, то подавляющее большинство (более 80%) поддерживают с ними исключительно формальные и нейтральные отношения.

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Фото: Pxhere