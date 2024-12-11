28% мужчин Петербурга уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши

Каждая четвертая женщина уверена в том, что ее партнер достиг больших результатов в продвижении по службе.

Мужчины чаще женщин считают, что их карьера складывается удачнее, и реже позитивно воспринимают успехи своей второй половины. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные горожане из Петербурга, состоящие в браке или отношениях.

Мужчины, состоящие в браке или отношениях, чаще отмечают, что их карьера складывается успешнее (28% против 18% женщин). Каждая четвертая женщина уверена в том, что ее партнер достиг больших результатов в продвижении по службе. Ещё 14% мужей признали, что карьера их жен развивается быстрее. Одинаково успешными в паре считают себя 25% мужчин и 25% женщин.

Среди тех, чья карьера складывается менее успешно, положительно оценивают достижения своей второй половины чаще женщины (71% против 68% мужчин). Мужчины не признавались в отрицательных эмоциях к более удачливым жёнам, среди представителей сильного пола больше тех, кто охарактеризовал свое отношение как нейтральное. Каждая двадцатая женщина негативно настроена к карьерному продвижению своего партнера: "Вся домашняя работа и забота о детях – на мне"; "Я не феминистка, но как можно положительно относиться к неравноправию?!"

Также мужчины чаще женщин указывали на то, что вторая половина воспринимает их успех положительно (64% против 55%), а более успешные представительницы слабого пола — что вторая половина относится к их карьерному росту скорее нейтрально.

Ранее были названы три качества, которые чаще требовались петербуржцам на работе в ушедшем году.

Фото: unsplash