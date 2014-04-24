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Стало известно, как жители Петербурга относятся к квадроберам
Сегодня, 9:25
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Стало известно, как жители Петербурга относятся к квадроберам

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По словам 87% родителей, тема квадробики их детям не интересна.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили отношение петербуржцев к квадроберам, стало известно 21 октября Piter.TV. 

Порядка 38% горожан считают, что совершеннолетних квадроберов нужно ставить на учет к психиатру, а детей-квадроберов – оставить в покое. А 34% опрошенных предлагают никак не реагировать. Около 9% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 6% проголосовали "за" административные штрафы. 

По словам 87% родителей, тема квадробики их детям не интересна. Только у 1% респондентов дети наряжаются в костюмы, еще у 3% – смотрят видео по этой теме в интернете. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продажи атрибутов квадроберов летом увеличились в 37 раз. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер) 

Теги: квадроберы, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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