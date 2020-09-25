В Петербурге продажи атрибутов квадроберов летом увеличились в 37 раз

А интерес к товарам для хоббихорсеров за год упал на 22%.

В Петербурге продажи атрибутов квадроберов на "Авито" летом текущего года выросли в 37 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе онлайн-платформы объявлений 30 сентября.

Так, в городе маски для квадробики продаются в среднем за 1,1 тыс. рублей, а хвосты – за 600 рублей. Также можно приобрести перчатки и носки в виде лап по цене от 100 рублей.

Кроме того, у петербуржцев получится купить набор для квадробики, который выйдет в 1,8 тыс. рублей. В его составе – маска, хвост, перчатки и иногда другие элементы, например, носки с рисунком лап. Помимо этого, продаются атрибуты, сделанные на заказ.

А интерес к товарам для хоббихорсеров за год упал на 22%, однако в мае среди жителей Северной столицы отмечался высокий спрос на них. Тогда продажи выросли на 21% год к году.

Эксперты платформы пояснили, что квадробика – новое увлечение, объединяющее спорт и перевоплощение в различные роли. Дети и подростки надевают аксессуары и маски животных и делают трюки и упражнения.

Хоббихорсингом является неофициальное спортивное увлечение, сочетающее элементы верховой езды и игры с игрушечными лошадками.

Фото: пресс-служба "Авито"