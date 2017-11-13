В Петербурге более 600 тыс. детей посещают секции и кружки

В Петербурге 92,6% детей и подростков посещают кружки и секции дополнительного образования. Об этом 18 июня сообщил депутат Законодательного Собрания города Алексей Цивилев в своем tg-канале.
По данным Единой автоматизированной информационной системы Дополнительного образования, на 31 мая текущего года в системе зарегистрировано 634,4 тыс. обучающихся. По информации Росстата на 2023 год, всего в Петербурге проживают свыше 685 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.
Более половины занимаются в отделениях дополнительного образования, которые созданы на базе общеобразовательных учреждений. Другая часть посещает учреждения дополнительного образования.
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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