В Петербурге более 600 тыс. детей посещают секции и кружки

Более половины занимаются в отделениях дополнительного образования, которые созданы на базе общеобразовательных учреждений.

В Петербурге 92,6% детей и подростков посещают кружки и секции дополнительного образования. Об этом 18 июня сообщил депутат Законодательного Собрания города Алексей Цивилев в своем tg-канале.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Дополнительного образования, на 31 мая текущего года в системе зарегистрировано 634,4 тыс. обучающихся. По информации Росстата на 2023 год, всего в Петербурге проживают свыше 685 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

Более половины занимаются в отделениях дополнительного образования, которые созданы на базе общеобразовательных учреждений. Другая часть посещает учреждения дополнительного образования.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)