В Пулково 16 июня отменили шесть рейсов

Помимо этого на 40 минут задерживается рейс из Пулково в Сочи, который должен был состояться в 8:45.

В Пулково утром 16 июня отменили шесть рейсов. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Отменены рейсы в Анталью авиакомпании Azur Air, которые должны были отправиться в 3:10 и в 7:30. Также не состоялся рейс в 4:45 до Самарканда авиакомпании Qanot Sharq. Отменены рейсы в Хургаду и Даламан компании Azur Air и в Нур-Султан компании "Скат".

Помимо этого на 40 минут задерживается рейс из Пулково в Сочи, который должен был состояться в 8:45. Рейс в Даламан компании Turkish Airlines также вылетит на 50 минут позже.

Ранее стало известно, что прямые рейсы запускают из Петербурга в Казахстан.

Фото: Piter.tv