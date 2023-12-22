Показы спектакля по пьесе Бориса Акунина* отменили в Александринском театре

Показы должны были состояться 12, 13 и 14 января.

Александринский театр Петербурга отменил показы спектакля "Один восемь восемь один", который поставлен по пьесе писателя Бориса Акунина*. Об этом рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем tg-канале 12 января.

Показы должны были состояться 12, 13 и 14 января. На сайте театра указано, что вместо спектакля на главной сцене покажут экскурсию "Блистательный Александринский театр". При этом "Один восемь восемь один" все еще числится в разделе "Репертуар".

Отметим, что в декабре прошлого года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* в реестр террористов и экстремистов РФ.

Ранее на Piter.TV: перенесенный концерт Shortparis в Петербурге отменили.

Фото: сайт Александринского театра

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ.