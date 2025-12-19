Несколько рейсов Москва-Петербург и Петербург-Москва отменены в связи с закрытием Шереметьево

Перед отправлением рекомендуется регулярно проверять статус рейса на интерактивном табло терминала или прислушиваться к внутренним объявлениям.

Во вторник, 27 января, аэропорт Шереметьево функционирует в особо тяжелых метеоусловиях. Сейчас воздушная гавань временно приостановила приём рейсов до 12:00 мкс. Пресс-служба аэропорта Пулково просит пассажиов с пониманием относиться к изменениям в графике движения самолётов. Авиаперевозчики прилагают максимум усилий для минимизации влияния неблагоприятных факторов на расписание.

Перед отправлением рекомендуется регулярно проверять статус рейса на интерактивном табло терминала или прислушиваться к внутренним объявлениям. Также можно воспользоваться официальным чат-ботом в мессенджере Telegram или аналогичной службой аэропорта Шереметьево, либо связаться с консультантами по телефону контактного центра:+7 (812) 324-30-00+7 (812) 337-34-44

Кроме того, пассажиры могут обратиться напрямую в представительство вашей авиакомпании либо воспользоваться функционалом личного кабинета на официальном веб-сайте перевозчика.

Для комфорта пассажиров в аэропорте Пулково действуют специальные службы и удобства:

— Информационные агенты помогают быстро ориентироваться в воздушной гавани и решают возникающие вопросы;

— Для семей с маленькими детьми предусмотрена специальная детская комната отдыха, доступная круглосуточно в общедоступной зоне аэропорта;

— Круглосуточная медицинская помощь в зале прилёта и вылета;— Специальные зоны комфортного ожидания для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

— Бесплатные устройства для зарядки гаджетов;

— Беспроводной высокоскоростной интернет бесплатно доступен всем гостям.

Судя по электронному табло аэропорта Пулково, несколько рейсов из петербургской воздушной гавани в Шереметьево и в обратном направлении задержаны или отменены. Так, в Петербурге задерживаются рейсы компании "Аэрофлот", которые должны вылететь в 10:00 и 15:30 согласно расписанию. Кроме того, отменены рейсы, запланированные на 9:30, 15:00, 17:00, 18:30, 19:00, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30. Из Шереметьево в Северную столицу отменены рейсы авиакомпании "Россия", прибытие которых было назначено на 8:30, 9:40, 14:00, 16:00, 17:30, 18:00, 19:30, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:30.

Ранее мы сообщили о том, что 26 января рейс Петербург-Иркутск приземлился в Красноярске в связи с непогодой.

Фото: Piter.TV