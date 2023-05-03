Разводку мостов отменили в Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября

Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства.

В Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября не будут разводить мосты, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства. Так, по сложившейся традиции и правилам эксплуатации переправ и набережных в Северной столице, мосты не разводят в нерабочие праздничные дни РФ.

Кроме того, переправы остаются закрытыми в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая и с 12 на 13 июня.

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут. Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

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Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"