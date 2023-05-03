  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разводку мостов отменили в Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября
Сегодня, 11:32
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разводку мостов отменили в Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября

0 0

Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства.

В Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября не будут разводить мосты, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест". 

Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства. Так, по сложившейся традиции и правилам эксплуатации переправ и набережных в Северной столице, мосты не разводят в нерабочие праздничные дни РФ.

Кроме того, переправы остаются закрытыми в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая и с 12 на 13 июня. 

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.

Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Ранее мы рассказывали о том, как ноябрьские праздники отразятся на зарплате россиян. 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: день народного единства, разводка мостов, спб гбу мостотрест
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии