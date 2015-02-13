Как ноябрьские праздники отразятся на зарплате россиян

Для тех, кто работает по стандартной пятидневке, 4 ноября будет выходным днём.

В России 4 ноября отмечают День народного единства, который является официальным нерабочим праздничным днём для большинства сотрудников, согласно ТК РФ. В 2024 году этот день выпадает на понедельник, и это важный аспект для оплаты труда, о котором рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob.

Для тех, кто работает по стандартной пятидневке, 4 ноября будет выходным днём, но если человек трудится по сменному графику и его смена выпадает на этот день, он должен выйти на работу с правом на повышенную оплату или дополнительный день отдыха. Работники, заключившие гражданско-правовые договоры (ГПХ), не подпадают под действия трудового законодательства, поэтому могут работать в праздничные дни без доплат и дополнительного отдыха.

Также стоит отметить, что 2 ноября станет рабочей субботой с сокращенным рабочим днем, так как выходной был перенесен на 30 апреля 2024 года. Это значит, что дополнительных выходных в ноябре не предусмотрено.

Работники на окладной системе не почувствуют разницы в заработной плате из-за нерабочего дня. Однако те, кто работает сдельно или почасово, могут получить дополнительные выплаты, если не будут трудиться в праздничные дни. При выходе на работу 4 ноября, оплата будет начислена в двойном размере.

Южалин также отмечает, что ноябрь является выгодным для отпуска, так как общее количество рабочих дней в месяце стандартно и не приведёт к потерям в доходе.

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