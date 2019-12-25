Кронштадтская часть парада ко Дню ВМФ отменена

Корабли, которые должны были участвовать в кронштадтской части парада, включая большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и атомную подводную лодку "Тамбов", покинули Балтийское море и направились на север.

Кронштадтская часть Главного военно-морского парада была отменена, и мероприятие состоится только в Петербурге на Неве. Корабли, которые должны были участвовать в кронштадтской части парада, включая большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и атомную подводную лодку "Тамбов", покинули Балтийское море и направились на север.

Главный военно-морской парад традиционно проходит в последнее воскресенье июля. В 2024 году он запланирован на 28 июля.

Стоит отметить, что первый Главный военно-морской парад состоялся в 2016 году. Среди крупнейших участников были тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и тяжелый атомный подводный ракетоносец "Дмитрий Донской".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню ВМФ.

Фото: function.mil.ru