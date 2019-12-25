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Эксперты прокомментировали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ
Сегодня, 9:26
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Эксперты прокомментировали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

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Глава СК хочет вернуть советскую систему образования.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ. По его словам, экзамены в таком формате являются пыткой для молодежи. Предложение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Эксперты считают, что претензии к формату есть, но они будут и к любому другому варианту экзаменов. 

При этом недостатки ЕГЭ понимаются, учитываются, и от своего первоначального вида этот формат экзамена ушел очень далеко.

написали авторы Telegram-канала.

Также они отметили, что ЕГЭ позволил расширить возможности поступающих, которые живут в регионах, но хотят учиться в столичных вузах. 

ЕГЭ стал обязательным в России с 2009 года. До этого экзамены проводились в тестовом формате. 

Фото: Pixabay

Теги: выпускные экзамены, егэ, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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