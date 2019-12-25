Эксперты прокомментировали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

Глава СК хочет вернуть советскую систему образования.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ. По его словам, экзамены в таком формате являются пыткой для молодежи. Предложение прокомментировали эксперты Telegram-канала " Мейстер ".

Эксперты считают, что претензии к формату есть, но они будут и к любому другому варианту экзаменов.

При этом недостатки ЕГЭ понимаются, учитываются, и от своего первоначального вида этот формат экзамена ушел очень далеко. написали авторы Telegram-канала.

Также они отметили, что ЕГЭ позволил расширить возможности поступающих, которые живут в регионах, но хотят учиться в столичных вузах.

ЕГЭ стал обязательным в России с 2009 года. До этого экзамены проводились в тестовом формате.

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