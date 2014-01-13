Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

Глава СК России призвал вернуть советскую систему образования.

Единый государственный экзамен является пыткой для молодежи, его следует отменить и вернуться к системе образования образца СССР. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", которая проходит Москве, пишет ТАСС.

По мнению главы ведомства, советская система образования работала на должном уровне. Быстрыкин считает необходимым возрождение аспирантуры и восстановления престижа труда профессоров до уровня тех времен.

Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ – это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты. Александр Бастрыкин, глава СК России

Он добавил, советская система позволила воспитать патриотов, которые достигли многого во всех сферах жизни.

Кроме того, Быстрыкин подверг критике дистанционное образование в высших учебных заведениях. По его словам, из-за виртуализации теряется контакт преподавателя и студентов. Глава Следственного комитета отметил, что "вышка" должна быть бесплатной и доступной для всех российских семей.

Ранее мы сообщали, что второе высшее образование можно будет получить бесплатно в двух петербургских вузах.

Фото: СК России