Второе высшее образование можно будет получить бесплатно в двух петербургских вузах

Отбор абитуриентов будет проходить на конкурсной основе. Сдавать ЕГЭ претендентам не придётся, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование.

Со следующего учебного года появится возможность всем желающим бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств в 10 российских вузах. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил соответствующее постановление 6 ноября.

Так, в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова можно будет бесплатно получить еще одно высшее образование.

В перечень специальностей, осваиваемых за счет бюджетный средств, вошли такие, как режиссура театра, кино и телевидения, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств, литературное творчество и композиция.

Отбор абитуриентов будет проходить на конкурсной основе. Сдавать ЕГЭ претендентам не придётся, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. Отметим, что до этого в России бесплатно можно было получить только одно высшее образование.

Ранее бездомных Петербурга и Москвы обучат маркетингу и веб-дизайну. Подопечные организации будут работать за компьютерами под присмотром специалистов.

Фото: Piter.tv

