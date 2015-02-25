Бездомных Петербурга и Москвы обучат маркетингу и веб-дизайну

Подопечные организации будут работать за компьютерами под присмотром специалистов.

Подопечные благотворительной организации "Ночлежка" смогут получить знания в сфере маркетинга и веб-дизайна. Курсы проведет российская образовательная платформа "Qmarketing Academy", сообщила "Лента.ру".

Стать участниками проекта могут бывшие и нынешние подопечные "Ночлежки" в Москве и Петербурге. Обучение будет длиться от трех до шести месяцев. Для освоения программы нужна специальная подготовка, поэтому ее адаптировали для бездомных. Перед началом они пройдут консультацию у специалистов по профориентации.

По итогам обучения "студенты" получат диплом, который смогут использовать при дальнейшем трудоустройстве.

Организаторы проекта рассказали, что у 12% из тех, кто обращается в "Ночлежку", есть высшее или неполное высшее образование. У 60% — среднее или среднее профессиональное. На рост числа бездомных повлияла пандемия, которая оставила граждан без работы. Теперь они смогут освоить востребованные онлайн-профессии.

Ранее Piter.TV побывал в рейсе с "Ночным автобусом".

Фото: Piter.TV