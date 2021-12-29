Главврач больницы Святого Георгия: "Есть пациенты, у которых "омикрон" протекает достаточно тяжело"

У людей в возрасте, у людей с лишним весом и не вакцинированных "омикрон" также протекает тяжело.

Главрач Городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий рассказал "Петербургскому дневнику", что снижения числа госпитализаций с коронавирусом он и его коллеги не заметили, но ситуацию считает контролируемой.

Я больше чем уверен, что большинство тех пациентов, которые сейчас лечатся в наших в стенах, – это пациенты со штаммом "дельта". Валерий Стрижелецкий, главврач

Специалист подтвердил, что штамм "омикрон" более контагиозный. В вирусе произошли мутации в области спайкового белка, поэтому он больше цепляется за рецепторы человека. Также он поменял антигенность, поэтому давно вакцинированные и переболевшие заражаются "омикроном". При этом сроки заражения стали гораздо короче, уже через сутки могут возникнуть симптомы.

Симптомы, наиболее сходные с ОРВИ: насморк, головные боли, боли в горле. Высокая температура не обязательно, она может быть субфебрильной и, как правило, человек в срок до 7 суток справляется с ситуацией. Валерий Стрижелецкий, главврач

При этом у людей в возрасте, у людей с лишним весом и не вакцинированных "омикрон" также протекает тяжело, отметил врач. Однако поражение легких вызывает "дельта".

Валерий Стрижелецкий категорически отрицает предположение, что раз "омикрон" так заразен, то не следует и вакцинироваться. Аналогичного мнения придерживается и главный врач Городской больницы №20 Татьяна Суровцева, в которой все также много тяжелых больных, которые не были привиты.

Ранее стала известна длительность инкубационного периода "омикрона".

Фото: Piter.tv