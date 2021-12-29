Стала известна длительность инкубационного периода "омикрона"

Так, с момента заражения штаммом до появления первых признаков болезни у человека проходит около двух суток.

В четверг, 10 февраля, врач общей практики, Борис Шеляпин рассказал о периоде инкабуоционного периода штамма "омикрон". Этим он поделился в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Так, с момента заражения штаммом до появления первых признаков болезни у человека проходит около двух суток. Шеляпин отмечает, что изредка может пройти и неделя. Кроме этого, часто бывает, что члены одной семьи болеют в разных формах.

Как рассказал врач, у некоторых людей заболевание проявляется в виде кашля и насморка, у других – расстройство желудка. Отмечается, что обоняние при "омикроне" пропадает в редких случаях. Основные жалобы у пациентов при заболевании – температура и ломота в теле.

Ранее Piter.tv сообщал, что волонтеры доставили 10 тысяч наборов лекарств больным коронавирусом петербуржцам. Ежедневно в доставке препаратов задействовано 30 добровольцев.

Фото: pexels.com

