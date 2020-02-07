В Росприроднадзоре рассказали, откуда в Петербурге зайцы

Специалисты отметили, что в появлении лис и зайцев в городе нет ничего удивительного.

Петербуржцы недавно встретили зайца в черте города. В управлении Росприроднадзора по Северо-Западу рассказали, как вести себя при встрече с диким животным.

Специалисты отметили, что в появлении лис и зайцев в городе нет ничего удивительного. Дело в том, что жилая застройка начинает близко подходить к местообитаниям диких животных. Также звери с приходом осени могут выходить из леса в поисках пищи. Лисиц могут привлечь мусорные контейнеры, а зайцев интересуют высаженные рядом с жилыми домами деревья и опавшие ягоды.

Специалисты советовали не трогать зайца, он сам найдёт путь обратно. Плюс ко всему при попытках поймать его можно получить травму из-за длинных когтей.

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