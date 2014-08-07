В Ленинградском зоопарке весна принесла семейству зайцев-беляков новых детёнышей

Малыши живут с родителями в открытом вольере и уже пробуют взрослую пищу.

Ленинградский зоопарк продолжает недельный марафон хороших новостей. Сотрудники рассказали, что, весна принесла семейству зайцев-беляков новых детёнышей. В этот раз 19 апреля родился старшенький зайчонок, а 11 мая на свет появилось ещё три малыша.

Каждый год эти пушистые питомцы радуют нас несколькими партиями малышей. сотрудники Ленинградского зоопарка

Беляки водятся в наших широтах и спокойно переносят любые капризы погоды. Детёныши этих животных рождаются уже зрячими и покрытые шерстью. В это же время кролики, например, появляются на свет слепыми и голенькими розовыми комочками.

Малыши живут с родителями в открытом вольере и уже пробуют взрослую пищу.

Накануне в Ленинградском зоопарке альпаке Шарлотке исполнился 1 годик.

Фото и видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк