Для неё и её семьи был накрыт праздничный "фуршет".

В Ленинградском зоопарке альпаке Шарлотке исполнился 1 годик. Она появилась на свет 24 мая 2021 года. Об этом рассказали сотрудники зоосада.

Вы когда-нибудь дарили подарок скромнику, который постеснялся принять поздравление? Очаровательная тихоня Шарлотка вместе с мамой Сушкой и старшей сестрёнкой Гренкой с интересом поглядывали на именинный "фуршет", но к выложенным на тарелочки морковке, свекле и картофелю с капустой не притронулись, пока мы не ушли. сотрудники Ленинградского зоопарка

Специлисты зоопарка посоветовали Шарлотке расти большой, здоровенькой и радовать всех своими красивыми глазками и смешной мордочкой.

Также стало известно, что в Ленинградском зоопарке у капуцинов родился малыш.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк