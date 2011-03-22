В Ленинградском зоопарке альпаке Шарлотке исполнился 1 годик. Она появилась на свет 24 мая 2021 года. Об этом рассказали сотрудники зоосада.
Вы когда-нибудь дарили подарок скромнику, который постеснялся принять поздравление? Очаровательная тихоня Шарлотка вместе с мамой Сушкой и старшей сестрёнкой Гренкой с интересом поглядывали на именинный "фуршет", но к выложенным на тарелочки морковке, свекле и картофелю с капустой не притронулись, пока мы не ушли.
сотрудники Ленинградского зоопарка
Специлисты зоопарка посоветовали Шарлотке расти большой, здоровенькой и радовать всех своими красивыми глазками и смешной мордочкой.
Также стало известно, что в Ленинградском зоопарке у капуцинов родился малыш.
Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
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