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В Ленинградском зоопарке альпаке Шарлотке исполнился 1 годик

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Для неё и её семьи был накрыт праздничный "фуршет".

В Ленинградском зоопарке альпаке Шарлотке исполнился 1 годик. Она появилась на свет 24 мая 2021 года. Об этом рассказали сотрудники зоосада.

Вы когда-нибудь дарили подарок скромнику, который постеснялся принять поздравление? Очаровательная тихоня Шарлотка вместе с мамой Сушкой и старшей сестрёнкой Гренкой с интересом поглядывали на именинный "фуршет", но к выложенным на тарелочки морковке, свекле и картофелю с капустой не притронулись, пока мы не ушли.

сотрудники Ленинградского зоопарка

Специлисты зоопарка посоветовали Шарлотке расти большой, здоровенькой и радовать всех своими красивыми глазками и смешной мордочкой.

Также стало известно, что в  Ленинградском зоопарке у капуцинов родился малыш.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: альпака, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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