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Заяц попытался забежать в ТРК у "Звёздной"

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В комментариях пользователи с иронией отметили, что заяц хотел купить шубу по акции, но опоздал. 

В Московском районе Петербурга очевидцы заметили лесного жителя, который пытался попасть в торгово-развлекательный комплекс у станции метро "Звёздная".

Видео с безуспешными попытками прорваться в магазины опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Как сообщили очевидцы, заяц убежал в неизвестном направлении.

В комментариях пользователи с иронией отметили, что заяц хотел купить шубу по акции, но опоздал. 

Летом в Сети опубликовали видео охоты лисицы на зайца в Ленобласти.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП (Маша Губина)

Теги: заяц, звездая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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