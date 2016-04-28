Заяц попытался забежать в ТРК у "Звёздной"

В комментариях пользователи с иронией отметили, что заяц хотел купить шубу по акции, но опоздал.

В Московском районе Петербурга очевидцы заметили лесного жителя, который пытался попасть в торгово-развлекательный комплекс у станции метро "Звёздная".

Видео с безуспешными попытками прорваться в магазины опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Как сообщили очевидцы, заяц убежал в неизвестном направлении.

В комментариях пользователи с иронией отметили, что заяц хотел купить шубу по акции, но опоздал.

Летом в Сети опубликовали видео охоты лисицы на зайца в Ленобласти.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП (Маша Губина)